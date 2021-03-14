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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص وعلاج 964 مواطنا ضمن «عنيك في عنينا» ببورسعيد

الأحد 14/مارس/2021 - 10:02 ص
عنيك في عنينا»
عنيك في عنينا»
بورسعيد:شيماء رشاد
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مبادرة "عنيك في عنينا" ساهمت في توقيع الكشف على عيون 650 من أهالي الجنوب، وتقديم العلاج الدوائي لـ210 حالات وتشخيص الاحتياج لإجراء عمليات جراحية العيون لـ104 حالات، وتشخيص احتياج 218 للنظارات الطبية استعدادا للتنفيذ بالمجان.

وأوضح الغضبان، أن فعاليات القافلة التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وانطلقت صباح أمس، شهدت فحص عدد من الحالات المستعصية لسرعة استخراج قرارات نفقة الدولة، بحضور ممثلي منظومة التأمين الصحي الشامل لسرعة اتخاذ كافة القرارت الخاصة بعلاج حالات التامين الصحي الشامل وكذلك مديرية الشئون الصحية.

ووجه المحافظ الشكر لكل من ساهم بتلك المبادرة فى قرى جنوب بورسعيد، والتي تأتي تماشيا مع الطفرة المقدمة في الخدمات الطبية التي تشهدها بورسعيد في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أهمية المبادرة لأهالي قرى جنوب بورسعيد والتي ساهمت في توفير خدمة طبية مميزة لمواطني الجنوب خلال فترة وجيزة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قد نظمت قافلة طبية موسعة للكشف على العيون، استهدفت الأهالي بقرى أم خلف والرضوان بحي جنوب بورسعيد.

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