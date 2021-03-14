الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 4 آخرين من القدس

أصيب، اليوم الأحد، شاب 18 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حزما، واعتقل أربعة آخرون في بلدتي العيسوية والطور، في القدس المحتلة.وقالت وكالة فلسطين الإخبارية الجديدة، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بساقه اليسرى في منطقة الفخذ.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال العيسوية والطور، واعتقلت أربعة شبان بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.