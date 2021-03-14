جنود الاحتلال ينكلون بفلسطيني قرب كفل حارس شمال سلفيت

نكل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالمواطن نبيل صقر عبيد من بلدة كفل حارس شمال سلفيت.وأفاد شهود عيان لوكالة فلسطين الجديدة، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المواطن عبيد أثناء تواجده قرب دوار كفل حارس القريب من مستوطنة "آرائيل" شمال غرب مدينة سلفيت.وأضافوا أن جنود الاحتلال حاولوا إلصاق تهمة "محاولة الطعن"، بالمواطن عبيد، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد التنكيل به.