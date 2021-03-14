جلسة عاجلة لنظر إقامة سرادق بانتخابات الصحفيين

تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، جلسة دعوى إلزام نقابة الصحفيين واللجنة المشرفة على الانتخابات بإقامة سرادق في محيط نقابة الصحفيين بداية من شارع عبدالخالق ثروت تجاه رمسيس وحتى نادي القضاة.أقام الدعوى أسعد هيكل المحامي، وكيلًا عن حسام السويفي المرشح على عضوية نقابة الصحفيين، وطالب فيها بإلغاء القرار السلبي من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بعدم إقامة سرادق في شارع عبدالخالق ثروت، لإجراء الانتخابات المقرر انعقادها يوم الجمعة 19 مارس المقبل، وإلزام وزارة الداخلية بالتصريح بإقامة السرادق لتجنب الزحام، وللحفاظ على سلامة أعضاء الجمعية العمومية، خاصة في ظل تزامن الانتخابات مع جائحة كورونا.وذكرت الدعوى التي حملت رقم 36833 لسنة 75 قضائية، أن الطاعن له مصلحة وصفة قائمة، حيث إنه عضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فضلًا عن أنه مرشح في الانتخابات.