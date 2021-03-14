الولايات المتحدة تدعو روسيا لإنهاء اضطهاد الأصوت المستقلة

علق وزير الخارجية الأمريكية ​أنتوني بلينكن​، على اعتقال الحكومة الروسية​ ما يقرب من 200 من قادة البلدية والسياسيين، بما في ذلك الناشطين السياسيين فلاديمير كارا مورزا، ويوليا غاليامينا، لأسباب مشكوك فيها، داعيا لإنهاء اضطهاد الأصوات المستقلة.يذكر أن ​الشرطة الروسية​ اعتقلت أمس السبت، نحو 200 شخص بين نشطاء سياسيين وأعضاء مجالس بلدية، خلال مشاركتهم في منتدى للمعارضة في ​موسكو​، وذلك في وقت تقود السلطات حملة قمع مشددة ضد معارضي ​الكرملين​، قبل أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية.