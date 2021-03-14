الولايات المتحدة تدعو روسيا لإنهاء اضطهاد الأصوت المستقلة
الأحد 14/مارس/2021 - 09:54 ص
مروة عنبرطباعة
علق وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، على اعتقال الحكومة الروسية ما يقرب من 200 من قادة البلدية والسياسيين، بما في ذلك الناشطين السياسيين فلاديمير كارا مورزا، ويوليا غاليامينا، لأسباب مشكوك فيها، داعيا لإنهاء اضطهاد الأصوات المستقلة.
يذكر أن الشرطة الروسية اعتقلت أمس السبت، نحو 200 شخص بين نشطاء سياسيين وأعضاء مجالس بلدية، خلال مشاركتهم في منتدى للمعارضة في موسكو، وذلك في وقت تقود السلطات حملة قمع مشددة ضد معارضي الكرملين، قبل أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية.
يذكر أن الشرطة الروسية اعتقلت أمس السبت، نحو 200 شخص بين نشطاء سياسيين وأعضاء مجالس بلدية، خلال مشاركتهم في منتدى للمعارضة في موسكو، وذلك في وقت تقود السلطات حملة قمع مشددة ضد معارضي الكرملين، قبل أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية.