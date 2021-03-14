بـ23 مليون جنيه.. افتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل في الجيزة

تفتتح اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل بالجيزة، بحضور رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة ولفيف من قيادات الوزارتين والمحافظة.وأكدت فؤاد، أن المحطة الوسيطة بالبراجيل تم إنشائها بالكامل من خلال وزارة البيئة بمساحة 3000 م2 وتكلفة 23 مليون جنيه، بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، وجامعة عين شمس كاستشارى لمراجعة التصميمات ومتابعة التنفيذ والتسليم، وتم توفير المعدات المتحركة لها لنقل المخلفات من المحطة الى مدفن شبرامنت.وأوضحت وزيرة البيئة، أن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة في أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وأيضا دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا للقانون 202 لسنة 2020، والذي يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.