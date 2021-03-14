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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين يصل الدقهلية لتفقد وافتتاح مشروعات تموينية

الأحد 14/مارس/2021 - 09:53 ص
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
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وصل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمحافظة الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التموينية بالمحافظة، وتشمل وضع حجر أساس لمنطقة لوجستية افتتاح مركز خدمة مواطنين بقرية "شها" بعد تطويرة بمساحة 120 متر، أيضا تفقد مخزن جملة سندوب للاطمئنان على توافر السلع الغذائية التي تصرف لمنافذ صرف السلع التموينية إضافة إلى تفقد أحد منافذ بيع اللحوم، أيضا مطحن السادات بعد زيادة قدرتة الإنتاجية، والتابع لشركة مطاحن شرق الدلتا.

يذكر أن الدكتور على المصيلحي كان قد زار عددا كبيرا من المحافظات في الوجهين القبلى والبحري، كان أخرها محافظة الشرقية واليوم محافظة الدقهلية، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التموينية بها.

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