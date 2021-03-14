وزير التموين يصل الدقهلية لتفقد وافتتاح مشروعات تموينية

وصل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمحافظة الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التموينية بالمحافظة، وتشمل وضع حجر أساس لمنطقة لوجستية افتتاح مركز خدمة مواطنين بقرية "شها" بعد تطويرة بمساحة 120 متر، أيضا تفقد مخزن جملة سندوب للاطمئنان على توافر السلع الغذائية التي تصرف لمنافذ صرف السلع التموينية إضافة إلى تفقد أحد منافذ بيع اللحوم، أيضا مطحن السادات بعد زيادة قدرتة الإنتاجية، والتابع لشركة مطاحن شرق الدلتا.يذكر أن الدكتور على المصيلحي كان قد زار عددا كبيرا من المحافظات في الوجهين القبلى والبحري، كان أخرها محافظة الشرقية واليوم محافظة الدقهلية، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التموينية بها.