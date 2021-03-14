تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

تعامل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة.وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25288 طنا، تشمل 9293 طن فوسفات، و10120 طن يوريا، و5000 طن برادة حديد، و875 طن رمل.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33302 طن، تشمل 1543 طن خشب زان، و10818 طن حديد، و5000 طن برادة حديد، و4492 طن ابلاكاش، و6000 طن قمح، و2853 طن ذرة، و1180 طن صودا، و1416 طن فول.وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 371 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من سنغافورة وانجلترا وهولندا والصين وهونج كونج وكرواتيا وسلوفينيا واسبانيا والمانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 149 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1776 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 112215 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 151876 طنا.كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1336 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2414 شاحنة.