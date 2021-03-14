رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الأحد 14/مارس/2021 - 09:53 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
ا ش ا
طباعة
تعامل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25288 طنا، تشمل 9293 طن فوسفات، و10120 طن يوريا، و5000 طن برادة حديد، و875 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33302 طن، تشمل 1543 طن خشب زان، و10818 طن حديد، و5000 طن برادة حديد، و4492 طن ابلاكاش، و6000 طن قمح، و2853 طن ذرة، و1180 طن صودا، و1416 طن فول.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 371 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من سنغافورة وانجلترا وهولندا والصين وهونج كونج وكرواتيا وسلوفينيا واسبانيا والمانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 149 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1776 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 112215 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 151876 طنا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1336 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2414 شاحنة.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

كورونا عالميا: الإصابات تتخطى الـ120 مليونا

«الأرصاد» تحذر من تقلبات الطقس

ممنوع التقاضي منهم.. قانون العمل يحظر استغلال العمال نظير تشغيلهم

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

image description

وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

image description

«إبراهيم».. حكاية صانع تمثال حورس من بقايا الحديد (صور)

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

البحث عن 39 طالبا خطفوا بولاية كادونا النيجيرية

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

إحالة مراهقتين فرنسيتين للقضاء بسبب «تيك توك»

بعثة الأهلى تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

لحظة من لحظات المكاشفة