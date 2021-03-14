التحفظ على 1.5 طن خردة قبل صهرها وتصنيع أواني بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 3750 قطعة أواني طعام و1850 أقراص تستخدم في تصنع الأواني، وطن ونصف خردة تستخدم في صناعة الألومنيوم عن طريق الصهر، داخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام المدير المسؤول عن مصنع معادن بدون ترخيص يقوم بتجميع الخردة وصهرها وإعادة تدويرها وتصنيع أوانى طهى الطعام منها مرة أخرى مما يعتبر غش تجارى وتدليس وإنتاج منتجات تؤثر على صحة المواطنين.وتم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 3750 قطع أوانى طعام و1850 اقراص تستخدم في تصنع الإوانى، وطن ونصف خردة تستخدم في صناعة الالومنيوم عن طريق الصهر، ومخلفات عبوات الاسبراى لإعادة تدويرها واستخدامها في صناعة أوانى الطعام، بقصد إعادة تدويرها بطريقة مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.