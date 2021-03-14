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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرى: تأهيل 1221.236 كيلو متر من الترع بالمحافظات

الأحد 14/مارس/2021 - 09:52 ص
تأهيل الترع
تأهيل الترع
وائل القمحاوى
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تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأحد، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1221،236 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.

من جانبه قال المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعى تبطين الترع والرى الحديث، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية بالمحافظات المنفذ بها المشروع.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع.
الرى: تأهيل 1221.236 كيلو متر من الترع بالمحافظات
الرى: تأهيل 1221.236 كيلو متر من الترع بالمحافظات
الرى: تأهيل 1221.236 كيلو متر من الترع بالمحافظات
الرى: تأهيل 1221.236 كيلو متر من الترع بالمحافظات

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