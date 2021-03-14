1281 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية، 1281 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 178 ألفًا و385 إصابة.وأوضحت الوزارة حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية اليوم الأحد أن هناك 462 شخصا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 166 ألفًا و180 شخصا.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3255 وفاة بينها 837 حالة توفت لإصابتها بأمراض أخرى.