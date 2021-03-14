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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية: التبرع بلقاحات كورونا للدول الفقيرة لا يتناسب ومتطلباتها

الأحد 14/مارس/2021 - 09:36 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية الصادرة، اليوم الأحد، أنه على الرغم من التبرعات التي تمت بالفعل من جانب بعض الدول إلى دول فقيرة على شكل لقاحات ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19)، إلا أنها ليست كافية لتأمين مناعة شعوب عدد كبير من هذه الدول، مؤكدة أن وتيرة التبرع باللقاحات لا تتناسب مع المتطلبات الصحية الدولية.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "سلاسل اللقاحات الأهداف والعدالة"، إلى ما أعلنته نجوزي أوكونجو، مديرة منظمة التجارة العالمية، بأن عدد الدول الفقيرة التي تحتاج للقاحات يصل إلى 115 بلدا، مؤكدة أنه رقم كبير بالفعل، ويشكل أكثر من نصف مجموع دول العالم تقريبا.

ودعت "الاقتصادية" المؤسسات العالمية المعنية إلى الاهتمام بهذا الجانب، وتأمين أكبر قدر ممكن من اللقاحات للدول ذات الدخل المنخفض، مع ضرورة الإشارة إلى أن الحصانة من "كوفيد - 19" لا يمكن أن تكتمل إلا بوجود حصانة عالمية، لأسباب يعرفها الجميع، فقد أثبتت التجارب التي مر بها العالم العام الماضي، أن إغلاق الحدود لا يمنع انتشار الوباء القاتل.

وأضافت: "المشكلة الكبيرة الآن لا تكمن فقط في قلة تزويد الدول الفقيرة باللقاحات، بل تشمل بصورة أساسية ندرة هذه اللقاحات، التي لم يتجاوز عددها اليوم وبعد أشهر من التجارب والابتكارات الدوائية أربعة لقاحات فقط هي الأساسية التي يتداولها العالم منذ مطلع العام الجاري، وهذا الأمر يتطلب ظهور مزيد من هذه اللقاحات هذا العام، وسرعة طرحها للتطعيم الفوري، والأهم من هذا، أن تتمتع اللقاحات المأمولة بالحد المطلوب من الجودة والأمان أيضا".

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