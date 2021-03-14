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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

خبيرة فلك تكشف طبيعة علاقة «أنثى ورجل العقرب»

الأحد 14/مارس/2021 - 09:57 ص
العقرب
العقرب
هويدا سعيد
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الأبراج عالم فريد من نوعه، يهتم به الجميع، لكن البعض قد يصادف مشاكل مع شريك حياته، فهل من الممكن إذا علمت توافق برجك مع برج الشريك يقلل من أعباء الحياة والمشاكل والضغوط؟.

وبحسب خبيرة الأبراج ندى عادل، نرصد توافق كل برج مع الذي يشبه:

علاقة رجل العقرب بأنثي العقرب

ما إن ترتبطا حتى لا تفترقان أبدًا، فاتحادكما بالغ العمق ودائم وعاطفيّ كلاكما يعيش في الأفق في موضع متوسط ما بين النور والظلا بين الحياة والموت، وكلاكما قادر على الانتقام ومتسم بالغيرة والجشع والانغماس.

- صفاتهما معا

تتمتعان بقدر كبير من المكر والدهاء وتميلان إلى السيطرة على الغريم من موقع قوة بالغة، ومن الغريب أنكما لا تبلغان أبدًا حد الصراع حتى الموت.

- طريقة التعامل معا

كلاكما يفضل الأسلوب غير المباشر في التعامل والأهم من هذا أن لدى كل منكما قدرًا معينًا من الاحترام والتفهم للآخر، وهذا يضفي مساندة متبادلة على محاولاتكما الوعيية لتنمية قدراتكما الإبداعية وتحويل نفسيكما إلى كيانيين أكثر علاءً وسموًّا.

- كيفية التعامل العاطفي
بغض النظر عن درجة ارتباطكما عاطفيًّا ففي مقدرتكما استعادة السيطرة على نفسيكما عندما تكون بكما حاجة إلى ذلك وإعادة الحال إلى أجواء العمل العادية الملموسة جاذبية كل منكما إلى الآخر أمر اضطراريّ ويجمع بينكما التطرف في الذوق والطموحات والرغبات.

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