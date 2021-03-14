«صحة كفر الشيخ»: توقيع الكشف الطبي على 650 مواطنًا بالمجان خلال يوم واحد

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه يتم تنظيم العديد من القوافل الطبية منها قافلة طبية على مدار يومين بقرية الحلافى التابعة لمدينة سيدى غازيوأضافت «سلام»، في بيان اليوم الأحد أنه سوف يتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في جميع التخصصات خلال اليومين، وسيتم صرف العلاج لجميع الحالات، كما تم توقيع الكشف الطبي في اليوم الأول على عدد 650 مواطنًا، بالإضافة إلى عمل تحاليل وبعض الخدمات الطبية الأخرى للمستفيدين من خدمات القافلة.وأوضحت أن القافلة ستقوم أيضا باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية حسب الحالة.وأكدت أن القافلة جاءت بهدف إيصال الخدمة الطبية العلاجية لجميع أهالي محافظة كفر الشيخ مع التأكيد على إتباع إجراءات التباعد والوقاية من الكورونا بالنسبة لمقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء.