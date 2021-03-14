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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي المرأة» يطلق حملة طرق الأبواب «ريادة الأعمال للمرأة الريفية»

الأحد 14/مارس/2021 - 09:26 ص
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
محمد الشريف
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يطلق المجلس القومي للمرأة غدًا حملة لطرق الأبواب بعنوان "ريادة الأعمال للمرأة الريفية"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، في الفترة من 14 إلى 20 مارس الجاري، وتنفذ في 9 محافظات وهي (أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، بالإضافة إلى مطروح)، في إطار الاحتفال بأعياد المرأة المصرية.

وأوضحت إيزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعيه بالمجلس، أن حملة طرق الأبواب تأتي تزامنا مع جهود المجلس في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القرى الأكثر فقرا، وتهدف إلى توعية السيدات بكيفية البدأ في تنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل خاصة بهن والخدمات المتاحة بالجهات المختلفة في هذا المجال، لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات اقتصادية.

وتتضمن رسائل الحملة أهمية المشروعات الاقتصادية لكل من السيدة وأسرتها، كيفية تحديد فكرة المشروع، كيفية البدء في مشروع اقتصادي صغير وصفات صاحبة المشروع الناجحة.

كما أشارت محمود إلى أنه سيسبق الحملة عقد دورة تدريبية للرائدات الريفيات لمدة يوم واحد في هذه المحافظات للتعريف برسائل الحملة وأهدافها والتي تتضمن مفهوم ريادة الأعمال والشمول المالي والادخار وكيفية إقامة مشروعات صغيرة وناجحة.

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