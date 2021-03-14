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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كتاب أمريكي يكشف المخاوف من جماعات الإسلام السياسي.. «كير» رأس الأفعى

الأحد 14/مارس/2021 - 09:24 ص
كير
كير
أمينة ذكى
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صُدر كتاب حديث تحت عنوان "رؤية 2020 مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية استخدامه للحرب القانونية والترهيب"، حيث يتحدث الكتاب عن مخاطر جماعات الإسلام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" وهو الذراع الأمريكي لجماعة الإخوان.

ووفقا لموقع"تاون هول" الأمريكي، فقد نشر الكتاب تحت اسم مستعار خوفا على حياة الكاتب من تلقي تهديدات بالقتل، ولكن مؤلف الكاتب وفقا لما أوضحه في كتابه فهو حاصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد، وخدم في وحدات رينجر والقوات الخاصة في فيتنام، وأمضى أكثر من 40 عامًا في العمل في الاستخبارات والعمليات الخاصة، بما في ذلك سنوات عديدة في الشرق الأوسط، ولديه خبرة واسعة في الإسلام الراديكالي والسياسي.

ووفقا للموقع الأمريكي، فإن المؤلف اختار الكتابة باسم مستعار "نظرًا لميل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية إلى استخدام الحرب القانونية والترهيب لإسكات النقاد".

ويقول الكتاب عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أو "CAIR"، إنها المنظمة التي تصف نفسها بأنها "أكبر منظمة للدفاع والحقوق المدنية في البلاد"، ولكن الحقيقة أنها أكبر ممول للإرهاب في تاريخ أمريكا الحديث وهي مدعومة بالكامل من جماعة الإخوان، لا سيما والمنظمة تواجه اتهامات بتمويل عدد من المنظمات الإرهابية حول العالم والموالية لجماعة الاخوان.

وفي الكتاب يقول المؤلف: "حقيقة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية تختلف اختلافًا جذريًا عن الصورة التي يحاول عرضها، ولقد نجحت المنظمة بالفعل في إبراز صورة خاطئة عن نفسها على النخبة السياسية والإعلامية والأكاديمية الأمريكية ونجاحها في إعطاء هذه الصورة عنها هو أكبر مثال على حملة الإنكار والخداع المنفذة بخبرة".

كما عرض الكتاب عددا من المصادر والمواقع الالكترونية التي تكشف كيف تقدم "كير" الدعم المالي للحركات الارهابية الدولية من خلال الحرب النفسية والمعلومات المضللة.

ويقول مؤلف الكتاب: "لفهم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، لا بد من فهم ومعرفة كيف نشأت جماعة الاخوان، وتحديدا العودة إلى ما يقرب من 100 عام، حيث أسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 في مصر وعززتها إيديولوجيًا كتابات سيد قطب".

كما أشار الكاتب إلى أبرز رجال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، مثل الدكتور موسى محمد أبو مرزوق، الذي يعتبر من كبار رجال جماعة الإخوان في فلسطين.

ويلخص تكتيكات مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية على هذا النحو: " إطلاق دعاوى قضائية تافهة، أو التهديد برفع دعاوى قضائية أو تصعيد حملات المقاطعة، وتطالب محطات الإذاعة والتلفزيون بطرد المضيفين الذين يتحدثون عن مخاوف من الإسلام السياسي، والمطالبة بإلغاء اللوحات الإعلانية المعادية للإرهابيين، والضغط على الجامعات لرفض استضافة متحدثين يكشفون خطورة الاسلام السياسي".

ويقول الموقع الأمريكي "تاون هول" أن هذا الكتاب فرصة قوية لتذكير المجتمع الأمريكي بمخاطر هذه الجماعات التي تنتشر في المجتمع الأمريكي والتي ربما لم يلاحظ تقدمها الكثيرون، ولكن هذه المنظمة ومن على شاكلتها يسعون لدفع أجندة الإخوان وتحقيقها في الولايات المتحدة الأمريكية.

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