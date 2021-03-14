مع بداية الربيع.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية
الأحد 14/مارس/2021 - 09:53 ص
هويدا سعيدطباعة
أيام قليلة ويبدأ فصل الربيع، الذي يعتبر من أفضل فصول السنة، ولكنه يعد أصعب الفصول لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، بسبب الأتربة والرياح المتغيرة خلال هذا الفصل.
وفقًا لموقع "healthline"، نرصد أبرز النصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال فصل الربيع.
البعد عن أماكن التدخين
يجب البعد عن دخان السجائر وأماكن تلوث الهواء حيث أنهما يسببان التهاب الجيوب الأنفية.
البعد عن المنظفات القوية
يجب البعد عن مواد التنظيف القوية التي تحتوي مواد كيميائية، حتى لا تتسبب في التهاب الجيوب الأنفية.
عدم الاقتراب مسببات الحساسية
يجب عليك خلال هذه الفترة الابتعاد بشكل كبير عن مسببات الحساسية كالغبار وأماكن تفتح الزهور، وبعض أنواع العطور.
شرب كميات كبيرة من الماء
يجب خلال هذه الفترة أن تتناول الكثير من الماء حيث أنها تساعد على صرف المخاط من داخل الجيوب الأنفية.
البعد عن مشروبات الكافيين
يجب البعد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول لأنها تسبب الجفاف مما يزيد التهاب الجيوب الأنفية.
غسل الجيوب الأنفية
غسل الجيوب الأنفية قد يساعد في الحفاظ على الجيوب الأنفية نظيفة، ويمكن ذلك من خلال استخدام محلول ملحي معقم بتركيز منخفض.
عدم التعرض للهواء الساخن والبارد معا
تجنب التعرض للهواء الساخن، والانتقال مباشرة لتيار هواء بارد.
استخدام أدوية الحساسية
يجب على المريض الحرص على استعمال أدوية الحساسية بانتظام خلال هذه الفترة حتى تتجنب حدوث مضاعفات.
استنشاق الهواء الرطب
الحفاظ على رطوبة الجيوب الأنفية قد يمنع تطور الالتهاب، فالبخار يستطيع الحفاظ على الرطوبة المطلوبة في الجيوب الأنفية.
وفقًا لموقع "healthline"، نرصد أبرز النصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال فصل الربيع.
البعد عن أماكن التدخين
يجب البعد عن دخان السجائر وأماكن تلوث الهواء حيث أنهما يسببان التهاب الجيوب الأنفية.
البعد عن المنظفات القوية
يجب البعد عن مواد التنظيف القوية التي تحتوي مواد كيميائية، حتى لا تتسبب في التهاب الجيوب الأنفية.
عدم الاقتراب مسببات الحساسية
يجب عليك خلال هذه الفترة الابتعاد بشكل كبير عن مسببات الحساسية كالغبار وأماكن تفتح الزهور، وبعض أنواع العطور.
شرب كميات كبيرة من الماء
يجب خلال هذه الفترة أن تتناول الكثير من الماء حيث أنها تساعد على صرف المخاط من داخل الجيوب الأنفية.
البعد عن مشروبات الكافيين
يجب البعد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول لأنها تسبب الجفاف مما يزيد التهاب الجيوب الأنفية.
غسل الجيوب الأنفية
غسل الجيوب الأنفية قد يساعد في الحفاظ على الجيوب الأنفية نظيفة، ويمكن ذلك من خلال استخدام محلول ملحي معقم بتركيز منخفض.
عدم التعرض للهواء الساخن والبارد معا
تجنب التعرض للهواء الساخن، والانتقال مباشرة لتيار هواء بارد.
استخدام أدوية الحساسية
يجب على المريض الحرص على استعمال أدوية الحساسية بانتظام خلال هذه الفترة حتى تتجنب حدوث مضاعفات.
استنشاق الهواء الرطب
الحفاظ على رطوبة الجيوب الأنفية قد يمنع تطور الالتهاب، فالبخار يستطيع الحفاظ على الرطوبة المطلوبة في الجيوب الأنفية.