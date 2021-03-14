مع بداية الربيع.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

البعد عن أماكن التدخين



البعد عن المنظفات القوية



عدم الاقتراب مسببات الحساسية



شرب كميات كبيرة من الماء



البعد عن مشروبات الكافيين



غسل الجيوب الأنفية



استخدام أدوية الحساسية



استنشاق الهواء الرطب



أيام قليلة ويبدأ فصل الربيع، الذي يعتبر من أفضل فصول السنة، ولكنه يعد أصعب الفصول لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، بسبب الأتربة والرياح المتغيرة خلال هذا الفصل.وفقًا لموقع "healthline"، نرصد أبرز النصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال فصل الربيع.يجب البعد عن دخان السجائر وأماكن تلوث الهواء حيث أنهما يسببان التهاب الجيوب الأنفية.يجب البعد عن مواد التنظيف القوية التي تحتوي مواد كيميائية، حتى لا تتسبب في التهاب الجيوب الأنفية.يجب عليك خلال هذه الفترة الابتعاد بشكل كبير عن مسببات الحساسية كالغبار وأماكن تفتح الزهور، وبعض أنواع العطور.يجب خلال هذه الفترة أن تتناول الكثير من الماء حيث أنها تساعد على صرف المخاط من داخل الجيوب الأنفية.يجب البعد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول لأنها تسبب الجفاف مما يزيد التهاب الجيوب الأنفية.غسل الجيوب الأنفية قد يساعد في الحفاظ على الجيوب الأنفية نظيفة، ويمكن ذلك من خلال استخدام محلول ملحي معقم بتركيز منخفض.عدم التعرض للهواء الساخن والبارد معاتجنب التعرض للهواء الساخن، والانتقال مباشرة لتيار هواء بارد.يجب على المريض الحرص على استعمال أدوية الحساسية بانتظام خلال هذه الفترة حتى تتجنب حدوث مضاعفات.الحفاظ على رطوبة الجيوب الأنفية قد يمنع تطور الالتهاب، فالبخار يستطيع الحفاظ على الرطوبة المطلوبة في الجيوب الأنفية.