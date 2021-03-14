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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

الأحد 14/مارس/2021 - 09:21 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة مينا البصل بالاسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين بزعم إلحاقه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية زاعمًا له علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافًا للحقيقة"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إلحاقه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية، زاعمًا له علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافًا للحقيقة".

كشفت التحريات قيام المتهم، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين وقدرته على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعمًا مقدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافت التحريات بأن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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