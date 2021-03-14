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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9012 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

الأحد 14/مارس/2021 - 09:19 ص
كورونا
كورونا
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سجلت أوكرانيا 9 آلاف و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و460 ألفا و756 حالة.

وكتب وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف- في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأحد- " أنه في يوم 14 مارس، سجلت أوكرانيا 9012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 491 طفلا، و193 عاملا في المجال الطبي".

وأضاف ستيبانوف أن تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 145 حالة؛ ليصل إلى 28 ألفا و303 حالات، مضيفا أن 2743 شخصا تماثلوا للشفاء؛ ليتجاوز إجمالي المتعافين في أوكرانيا مليون و222 ألفا و516 شخصا.

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