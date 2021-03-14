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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تنكيل جديد بالأسرى داخل السجون من قِبل قوات الاحتلال

الأحد 14/مارس/2021 - 09:16 ص
الأسرى داخل السجون
الأسرى داخل السجون
وكالات
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اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال "المتسادة"، اليوم الأحد، قسم (1) في سجن "ريمون"، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن تلك القوات نقلت جميع الأسرى القابعين في القسم، وعددهم قرابة الـ(90) أسيرًا، إلى قسم (4) داخل السّجن.

يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات الاقتحام والتفتيش المتكررة للتّنكيل بالأسرى، ولفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم، وزعزعة أي حالة "استقرار" داخل الأقسام.

وتصاعدت عمليات الاقتحام، منذ بداية عام 2019، مقارنة مع السنوات التي سبقتها، وخلالها نفّذت قوات القمع، اقتحامات كانت الأعنف منذ ما يزيد عن عشر سنوات، أُصيب خلالها العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة.

"المتسادة"، قوات قمع يتم اختيارها من بين أفراد الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن أبرز مهامها اقتحام غرف الأسرى وهم نيام لإرهابهم والاستيلاء على مقتنياتهم الشخصية، والاعتداء عليهم برشهم بالغاز المسيل للدموع، وضربهم بالهراوات واعقاب البنادق.

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