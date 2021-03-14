76 ألف إصابة جديدة و1997 وفاة بكورونا في البرازيل

سجلت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الأحد، 1997 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 277 ألفًا و102 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ الآن 11 مليونا و439 ألفًا و558 مُصابًا، وذلك بعد تسجيل 76 ألفًا و178 إصابة جديدة.