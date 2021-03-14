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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراءات احترازية مشددة في مدارس المنوفية مع بداية الترم الثاني

الأحد 14/مارس/2021 - 09:03 ص
إجراءات احترازية
إجراءات احترازية مشددة
ولاء القاضى
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استقبلت مدارس محافظة المنوفية، الطلاب اليوم الأحد، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني،، وسط إجرائات احترازيه مشددة.

وأكد أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن 2400 مدرسة على مستوى الإدارات المختلفة تبدأ فيها الدراسة اليوم، مؤكدًا أنه تم الاستعداد جيدًا للترم الثاني، من خلال تعقيم المدارس، وتوفير الكواشف الحرارية، وكذلك تواجد الزائرة الصحية تحسبًا لوجود أي طارئ بين الطلاب والمعلمين.

وأشار إلى أنه في حابة شعور أي طلاب بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، يتم عرضه على الزائرة الصحية، والطبيب المتخصص في التأمين الصحي واستدعاء أسرته، وإذا كانت حالته الصحية تستدعي دخوله المستشفي يتم نقله لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أنه تم تخصيص غرفة لعزل الطلاب داخب كل مدرسة في حالة شعورة بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، مشددًا على التنسيق الكامل بين مديريتي التربية والتعليم والصحة والتأمين الصحي، بشكل دوري للحفاظ على حياة الطلاب.


إجراءات احترازية مشددة في مدارس المنوفية مع بداية الترم الثاني
إجراءات احترازية مشددة في مدارس المنوفية مع بداية الترم الثاني
إجراءات احترازية مشددة في مدارس المنوفية مع بداية الترم الثاني
إجراءات احترازية مشددة في مدارس المنوفية مع بداية الترم الثاني
إجراءات احترازية مشددة في مدارس المنوفية مع بداية الترم الثاني
إجراءات احترازية مشددة في مدارس المنوفية مع بداية الترم الثاني
إجراءات احترازية مشددة في مدارس المنوفية مع بداية الترم الثاني
إجراءات احترازية مشددة في مدارس المنوفية مع بداية الترم الثاني

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