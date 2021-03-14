239 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو)، اليوم الأحد، 239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأفادت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على موقعها الإلكتروني بأن أرقام اليوم تقترب من المعدل الذي تم تسجيله قبل أسبوع بواقع 237 حالة، الأمر الذي آثار مخاوف المسئولين من توقف انخفاض عدد الحالات الجديدة؛ حيث تدرس الحكومة ما إذا كانت سترفع حالة الطواريء الحالية في 21 مارس، كما هو مقرر.وأشارت إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في طوكيو بلغ 115 ألفا و409 إصابات، وهي أعلى حصيلة تُسجلها محافظة من محافظات اليابان الـ47، فيما بلغ العدد الإجمالي لوفيات كوفيد-19 في العاصمة 1561 حالة وفاة حتى 12 مارس، فيما يخضع 1279 مريضا للعلاج في المستشفيات.