اعتقال 41 شخصا لاتهامهم بقضايا جنائية في بابل العراقية

أعلنت مديرية شرطة بابل العراقية اليوم الأحد، اعتقال 41 شخصا في عدة قضايا جنائية ومخالفات قانونية بالمحافظة.وذكرت المديرية، في بيان لها حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن "المفارز نفذت عمليات تحري وملاحقة لعدد من المطلوبين للعدالة في مناطق متفرقة من المحافظة بهدف متابعة تنفيذ أوامر القبض وتعزيز الأمن والاستقرار".وأضافت أن "عملياتها الأمنية أسفرت عن اعتقال 41 متهما بقضايا جنائية ومخالفات قانونية"، مشيرا إلى أن مفارزها نقلت كافة المتهمين إلى مراكز التحقيق الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية.