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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

يبدأ تطبيقها اليوم.. حقوق جديدة للعمالة بالسعودية

الأحد 14/مارس/2021 - 08:56 ص
للعمالة بالسعودية
للعمالة بالسعودية
وفاء علي
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أفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه إبتداءً من اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021، سيتم تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية والذي سيمنح العامل بعض الحقوق والمميزات منها إلغاء نظام الكفيل بعد أكثر من 72 عامًا، كما يحق للعامل حرية التنقل من وظيفة لأخرى عن طريق منصة "قوى".

ويمكن للعامل النقل من وظيفة لأخرى ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، حيث تقوم المنشأة الجديدة بتقديم طلب نقل خدمات عامل وافد، يتم التأكد من تحقق الضوابط ومن ثم يتم إرسال رسالة للعامل الوافد بالإقرار في الرغبة في الإنتقال، وبعد ذلك يتم إشعار الموافقة لكلًا من المنشأة الطالبة للنقل والمنشأة المنقول منها العامل، وبذلك تتم عملية النقل حيث يتم إحتساب مدة العقد من تاريخ إتمام عملية الموافقة.

وأوضح حنفي في بيان له أنه من خلال تطبيق مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" يحق للعامل الوافد حرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيًا من خلال منصة "أبشر" خلال سريان عقد العمل مع تحديد تاريخ المغادرة والعودة، وكذلك بالنسبة للخروج النهائي.

واختتم حنفي أن هذه المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة التعاقدية ودعم جاذبية سوق العمل، كما أنها تساعد في نظام حماية الأجور عن طريق توثيق عقود العمل إلكترونيًا عبر منصة "مدد" وتقلل من المشاكل التي قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل عن طريق حل المشاكل إن وجدت إلكترونيًا عبر منصة "ودي" وتحد من بلاغات الهروب، كما أن هذه المبادرة تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، على أن يستثنى من هذه المبادرة المهن الخاصة "السائق الخاص - الحارس - العمالة المنزلية - الراعي" حيث ستستمر هذه المهن على النظام المتبع سابقًا دون تغيير.

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