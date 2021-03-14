سنغافورة: يستحيل الاختيار بين أمريكا والصين

أكد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، اليوم الأحد، استحالة أن تختار سنغافورة بين الولايات المتحدة والصين، نظرًا للعلاقات الواسعة التي تربط الجمهورية بالقوتين العظميين.وقال- في تصريحات أوردتها صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية على موقعها الإلكتروني- إن هنالك العديد من الدول الأخرى في وضع مماثل قد يعرضها لضغوط شديدة إذا أُجبرت على اختيار جانب.وردا على سؤال حول اختيار سنغافورة عندما يحين الوقت، قال "آمل ألا يأتي مثل هذا الوقت".وتابع قائلا: "لا أعتقد أن هذه معضلة لسنغافورة فقط. إنها مشكلة للعديد من البلدان، وهذا هو السبب في أننا جميعًا نأمل ونشجع القوتين الكبيرتين على التفكير مليًا قبل أن نقرر أن الآخر هو الخصم".جدير بالذكر أن السنوات القليلة الماضية شهدت تدهورًا كبيرًا في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مع استمرار التنافس بينهما على الرغم من التغيير في الإدارة في واشنطن.