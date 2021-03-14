578 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 15 حالة وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 145 ألفا و379 حالة، تعافى منها 137 ألفا و141 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و808 حالات.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1430 حالة بعد تسجيل 8 حالات جديدة.