578 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا
الأحد 14/مارس/2021 - 08:51 ص
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سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 15 حالة وافدة من الخارج.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 145 ألفا و379 حالة، تعافى منها 137 ألفا و141 حالة.
ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و808 حالات.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1430 حالة بعد تسجيل 8 حالات جديدة.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 145 ألفا و379 حالة، تعافى منها 137 ألفا و141 حالة.
ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و808 حالات.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1430 حالة بعد تسجيل 8 حالات جديدة.