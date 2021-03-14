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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

مع قرب عيد الأم.. أبرز الأغاني لـ«ست الحبايب»

الأحد 14/مارس/2021 - 09:55 ص
عيد الأم
عيد الأم
هويدا سعيد
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دائما ما تربطنا بذكرى عيد الأم الجميلة مجموعة من الأغاني التي نسعي إلى سماعها في كل بيت في ذلك اليوم المليئي بالدفئ والحنان.

ونستعرض في السطور التالية مجموعة من أبرز أغاني الأم التي علقت في آذاننا، وأبرزها:


- ست الحبايب

قدمها الموسيقار محمدعبدالوهاب بصوته وتلحينه، تعتبر الأغنية الأولى والأكثر تداولًا ويحن إليها الجميع إلى يومنا هذا، وهي الأغنية التي غنتها أيضا فايزة أحمد.

- صباح الخير يا مولاتي

قدمتها الفنانه سعاد حسني، وهي أغنية بها الكثير من البهجة للأم.

- أمي

قدمت الفنانه شادية على مدار مسيرتها الفنية أكثر من أغنية تخص عالم الأمومة والطفل، ولكنها قدمت للأم أيضا واحدة من أشهر أغانيها، وهي "أمي"، وهي أيضا أغنية قوية ومعبرة عن حب وحنان الأم.

- بعيدك يا ماما

قدمت الفنانه الكبيرة صباح أغنية "بعيدك يا ماما"، وتعد من أجمل أغاني الأم.

- حبك يا أمي

أغنية "حبك يا أمي" أغنية للفنان محمد فوزي والمطربة نازك، وهي من أشهر الاغاني التي وصفت مدي تضحية الأم.

- أمي يا ملاكي

قدمت السيدة فيروز واحدة من أعذب أغانيها للأم، تلك الأغنية التي ظهرت من خلال برنامج دفاتر الليل الذي قُدم على شاشة التلفزيون اللبنانى.

أغاني حديثة
- أمي دويتو ليارا وفايز السعيد
- حضن أمي دويتو لفضل شاكر وأنغام
- أمي ثم أمي غناء جماعي لهيثم شاكر وتامر ويارا ورامي عياش وجنات وألحان حميد الشاعري وتعبر من أشهر أغاني الأم في وقتنا هذا.
- أمي الحبيبة لهشام عباس.
- الست دي أمي لخالد عجاج

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