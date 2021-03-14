مع قرب عيد الأم.. أبرز الأغاني لـ«ست الحبايب»

- ست الحبايب

- صباح الخير يا مولاتي

- أمي

- بعيدك يا ماما

- حبك يا أمي

- أمي يا ملاكي

أغاني حديثة

دائما ما تربطنا بذكرى عيد الأم الجميلة مجموعة من الأغاني التي نسعي إلى سماعها في كل بيت في ذلك اليوم المليئي بالدفئ والحنان.ونستعرض في السطور التالية مجموعة من أبرز أغاني الأم التي علقت في آذاننا، وأبرزها:قدمها الموسيقار محمدعبدالوهاب بصوته وتلحينه، تعتبر الأغنية الأولى والأكثر تداولًا ويحن إليها الجميع إلى يومنا هذا، وهي الأغنية التي غنتها أيضا فايزة أحمد.قدمتها الفنانه سعاد حسني، وهي أغنية بها الكثير من البهجة للأم.قدمت الفنانه شادية على مدار مسيرتها الفنية أكثر من أغنية تخص عالم الأمومة والطفل، ولكنها قدمت للأم أيضا واحدة من أشهر أغانيها، وهي "أمي"، وهي أيضا أغنية قوية ومعبرة عن حب وحنان الأم.قدمت الفنانه الكبيرة صباح أغنية "بعيدك يا ماما"، وتعد من أجمل أغاني الأم.أغنية "حبك يا أمي" أغنية للفنان محمد فوزي والمطربة نازك، وهي من أشهر الاغاني التي وصفت مدي تضحية الأم.قدمت السيدة فيروز واحدة من أعذب أغانيها للأم، تلك الأغنية التي ظهرت من خلال برنامج دفاتر الليل الذي قُدم على شاشة التلفزيون اللبنانى.- أمي دويتو ليارا وفايز السعيد- حضن أمي دويتو لفضل شاكر وأنغام- أمي ثم أمي غناء جماعي لهيثم شاكر وتامر ويارا ورامي عياش وجنات وألحان حميد الشاعري وتعبر من أشهر أغاني الأم في وقتنا هذا.- أمي الحبيبة لهشام عباس.- الست دي أمي لخالد عجاج