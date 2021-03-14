الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار الكويتي واليورو

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد، إلى مستوى 0.301 دينار في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 0.360 دينار مقارنة بأسعار يوم الأربعاء الماضي.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى مستوى 0.420 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.324 دينار والين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.