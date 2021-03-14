أمريكا تدعو لإنهاء اضطهاد الأصوات المستقلة فى روسيا
الأحد 14/مارس/2021 - 09:12 ص
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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إنهاء اضطهاد الأصوات المستقلة في روسيا، وذلك بعد اعتقال نحو 200 شخص خلال مشاركتهم في منتدى للمعارضة في موسكو.
وأضاف بلينكن- على حسابه على تويتر حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية: "نحن ندعو إلى وضع حد لاضطهاد الأصوات المستقلة في روسيا".
كانت الشرطة الروسية أوقفت نحو 200 شخص بينهم نشطاء سياسيون وأعضاء مجالس بلدية خلال مشاركتهم في منتدى للمعارضة بموسكو.
وأضاف بلينكن- على حسابه على تويتر حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية: "نحن ندعو إلى وضع حد لاضطهاد الأصوات المستقلة في روسيا".
كانت الشرطة الروسية أوقفت نحو 200 شخص بينهم نشطاء سياسيون وأعضاء مجالس بلدية خلال مشاركتهم في منتدى للمعارضة بموسكو.