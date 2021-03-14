حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 14 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الحوت اليوم الأحد 14 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تتكيّف أكثر من أي وقت مضى مع المتغيرات الظرفية الطارئة، وعلى مدى الأيام الآتية تعبر عن نفسك ببلاغة كلّية.عاطفيًا: تتخلص من الالتباس والغموض في حياتك العاطفية، نتيجة إدراكك ووعيك في تحديد خياراتك النهائية.صحيًا: آلام الظهر والكتفين حلها الوحيد هو المشي أو السباحة أو ممارسة تمارين خاصة للتخلص منها.