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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كازاخستان: مصابا تحطم الطائرة العسكرية في حالة خطيرة

الأحد 14/مارس/2021 - 08:20 ص
مصابا تحطم الطائرة
مصابا تحطم الطائرة العسكرية
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أعلن مصدر طبي في كازاخستان اليوم الأحد، إن المصابين الاثنين جراء تحطم الطائرة العسكرية من طراز "أن-26" بالقرب من مطار ألما آتا، لا يزالان في العناية المركزة.

وأضاف المصدر الطبي في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية -" يقيم الأطباء حالة هذين الجريحين ب(الخطيرة المستقرة) ".

وكانت الخدمة الصحفية لإدارة مدينة ألما آتا قد أفادت بأن الجريحين يعانيان من كسور وإصابات في الدماغ، وأحدهما يعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في جسمه.

يذكر أن طائرة من طراز "أن-26" قد تحطمت أمس بالقرب من مطار ألما آتا حيث كانت قادمة من العاصمة نور سلطان، واحترقت بعد سقوطها على الأرض مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة اثنين.

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