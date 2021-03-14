أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 1049 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 223 ألفا و720 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية- في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الأحد، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 595 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 206 ألاف و149 حالة.وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 18 ألفًا و476 شخصًا، منهم 4555 يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومن بينهم كذلك 44 مريضا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.