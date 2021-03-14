حظك اليوم.. برج الجدي الأحد 14 مارس 2021
الأحد 14/مارس/2021 - 08:19 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجدي اليوم الأحد 14 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تجربة مهنية جديدة وازدواجية ما وانفصام بين اتجاهين، حدد خياراتك وكن واضحًا ودقيقًا في خياراتك وأفكارك.
عاطفيًا: تتغاضى بعض الشيء عن تصرفات الشريك الصبيانية، ثم تقرر أن تضع حدًا لها بطريقتك اللبقة.
صحيًا: كن على استعداد دائم لأي مشروع ترفيهي أو رياضي من قبل العائلة فهو مفيد للجميع.
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تجربة مهنية جديدة وازدواجية ما وانفصام بين اتجاهين، حدد خياراتك وكن واضحًا ودقيقًا في خياراتك وأفكارك.
عاطفيًا: تتغاضى بعض الشيء عن تصرفات الشريك الصبيانية، ثم تقرر أن تضع حدًا لها بطريقتك اللبقة.
صحيًا: كن على استعداد دائم لأي مشروع ترفيهي أو رياضي من قبل العائلة فهو مفيد للجميع.