مصرع وإصابة 8 في حريق بالغابات الصينية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون بعد اندلاع حريق غابات في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين.وذكرت سلطات المنطقة - في بيان اليوم الأحد- أن الحريق اندلع أمس في تل قاحل في قرية ماتشانغ بمدينة قويوان بالمنطقة، حيث التهمت النيران حوالي 3ر33 هكتار، فيما شارك حوالي 300 شخص بينهم رجال شرطة وأفراد الاستجابة للطوارئ ورجال إطفاء في عملية إخماد الحريق.وكشف تحقيق أولي أن الحريق نجم عن زيارة الناس لضريح على التل، حيث هناك تقليد صيني لإحياء ذكرى الأصدقاء وأفراد العائلة الراحلين عن طريق حرق النقود الورقية الوهمية وغيرها من الممتلكات الوهمية.وتمكنت الجهات المختصة من إخماد الحريق صباح اليوم، فيما قامت السلطات المحلية بإجلاء السكان الذين يعيشون فى دائرة قطرها 20 كيلومترا من موقع الحريق.