حظك اليوم.. برج القوس الأحد 14 مارس 2021
الأحد 14/مارس/2021 - 08:18 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج القوس اليوم الأحد 14 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: ينصح لك هذا اليوم تنفيذ جميع الواجبات لأن الجوّ ملائم جدًا ويسمح لك بإعطاء أفضل النتائج وترك أجمل الانطباعات.
عاطفيًا: اصطحب الحبيب في سهرات وامض معه أجمل الأوقات فهو بحاجة إلى الترفيه عن النفس والخروج من شرنقة المسؤوليات المنزلية.
صحيًا: حتى لا تكون العواقب وخيمة على وضعك الصحي، خفف من ساعات العمل الإضافية.
مهنيًا: ينصح لك هذا اليوم تنفيذ جميع الواجبات لأن الجوّ ملائم جدًا ويسمح لك بإعطاء أفضل النتائج وترك أجمل الانطباعات.
عاطفيًا: اصطحب الحبيب في سهرات وامض معه أجمل الأوقات فهو بحاجة إلى الترفيه عن النفس والخروج من شرنقة المسؤوليات المنزلية.
صحيًا: حتى لا تكون العواقب وخيمة على وضعك الصحي، خفف من ساعات العمل الإضافية.