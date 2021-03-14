انطلاق التيرم الثاني بمدارس مطروح والتزام الطلاب بارتداء الكمامات (صور)

شهدت مدارس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، إقبال طلاب الصفوف التعليمية المختلفة، على المدارس، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.ورصدت الدستور قيام أولياء الأمور باصطحاب أبنائهم إلى المدارس والتزام الطلاب بارتداء الكمامات خلال ذهابهم إلى المدارس للحماية من احتمالية الإصابة بكوروناوكان عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عقد اجتماعا مع مديري الإدارات الداخلية لمناقشة الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا الالتزام بتنفيذ كافة الخطوات على غرار ما تم تطبيقه بالمدارس على مدار الفصل الدراسي الأول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.