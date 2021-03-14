حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 14 مارس 2021
الأحد 14/مارس/2021 - 08:16 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج العقرب اليوم الأحد 14 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: مكافأة كبيرة اليوم، لكن تزداد مسؤولياتك العملية وتمتلك القدرة المطلوبة عند اللزوم لمواجهة كل من يحاول إبعادك.
عاطفيًا: طلب غير متوقع من الشريك، فكن واعيًا في ردك لئلا تدفع ثمن تسرّعك لاحقًا.
صحيًا: إذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك الأمراض أكبر مدة ممكنة.
مهنيًا: مكافأة كبيرة اليوم، لكن تزداد مسؤولياتك العملية وتمتلك القدرة المطلوبة عند اللزوم لمواجهة كل من يحاول إبعادك.
عاطفيًا: طلب غير متوقع من الشريك، فكن واعيًا في ردك لئلا تدفع ثمن تسرّعك لاحقًا.
صحيًا: إذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك الأمراض أكبر مدة ممكنة.