كوريا الجنوبية تمدد إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة كورونا

قررت حكومة كوريا الجنوبية تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لتستمر لمدة 15 يوما آخرين، مع الإبقاء على حظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر.وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت اليوم الأحد 459 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسط تزايد مستمر في عدد حالات الإصابة، خصوصا العاصمة سول وضواحيها التي شهدت إصابات في نطاق 300 حالة لعدة أيام متتالية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.