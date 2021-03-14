حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 14 مارس 2021
الأحد 14/مارس/2021 - 08:11 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج السرطان اليوم الأحد 14 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم أن لا تتصرف بعدوانية مع زملاء العمل، وأن تتحلى بالهدوء وبالحكمة التي تتميز بها.
عاطفيًا: تبدو محتارًا اليوم أمام مجموعة من القرارات المصيرية بشأن الاستمرار في العلاقة أو قطعها.
صحيًا: قد تتذمّر بعض الشيء من كثرة الطلبات الداعية إلى ممارسة الرياضة، لكنها كلها في مصلحتك.
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم أن لا تتصرف بعدوانية مع زملاء العمل، وأن تتحلى بالهدوء وبالحكمة التي تتميز بها.
عاطفيًا: تبدو محتارًا اليوم أمام مجموعة من القرارات المصيرية بشأن الاستمرار في العلاقة أو قطعها.
صحيًا: قد تتذمّر بعض الشيء من كثرة الطلبات الداعية إلى ممارسة الرياضة، لكنها كلها في مصلحتك.