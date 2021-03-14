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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا عالميا: الإصابات تتخطى الـ120 مليونا

الأحد 14/مارس/2021 - 08:47 ص
كورونا
كورونا
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بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ مليونين ونحو 660 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة الإصابات الإجمالية عتبة الـ120 مليونا، بنحو 58 ألف إصابة، تعافى منهم 96 مليونا وما يزيد على 589 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت تراجعًا محدودًا في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 442 ألفًا و484 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8،082 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1،940 وفاة)، وأمريكا (1،037 وفاة)، والمكسيك (709 وفيات)، وروسيا (475 وفاة)، وبولندا (343 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (70،934 إصابة)، وأمريكا (48،808 إصابات)، وفرنسا (29،759 إصابة)، وإيطاليا (26،062 إصابة)، والهند (25،153 إصابة).

ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (546،605 وفيات)، والبرازيل (277،216 وفاة)، والمكسيك (194،490 وفاة)، والهند (158،642 وفاة)، وبريطانيا (125،464 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا التي تخطت عتبة الـ30 مليونا بواقع (30،043،662 إصابة)، والبرازيل (11،439،250 إصابة)، والهند (11،359،048 إصابة)، وروسيا (4،380،525 إصابة)، وبريطانيا (4،253،820 إصابة).

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