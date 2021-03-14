حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 14 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجوزاء اليوم الأحد 14 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تحرز كل يوم تقدمًا في العمل وتنجز الكثير بفضل اجتهادك ومتابعتك الدقيقة للأمور وحرصك على التوصل إلى أفضل النتائج.عاطفيًا: لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذرًا في قراراتك وتجنّب العدائية تجاه الشريك، فهو قد لا يحتمل بعض تصرفاتك.صحيًا: جسمك ميال إلى البدانة بسرعة، انتبه إلى كميات طعامك، واكتف بثلاث وجبات فقط.