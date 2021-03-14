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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المطارات الأمريكية تسجل أعلى نسبة مسافرين منذ مارس 2020

الأحد 14/مارس/2021 - 07:58 ص
المطارات الأمريكية
المطارات الأمريكية
أ ش أ
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أعلنت إدارة أمن النقل الأمريكي "تي إس إيه" اليوم الأحد أن المطارات في الولايات المتحدة سجلت أعلى حركة للمسافرين منذ عام، بعد أن كانت جائحة كوفيد-19 قد تسببت في توقف حركة النقل الجوي في البلاد.

وقالت إدارة أمن النقل الأمريكي ـ في بيان أوردته قناة "الحرة " الأمريكية ـ إنها سجلت في نهار الجمعة وجود أكثر من 1،35 مليون مسافر في المطارات الأمريكية، وهو أعلى رقم منذ 15 مارس 2020 عندما سافر 1،5 مليون شخص، ورغم ذلك فإن هذا الرقم لا يمثّل سوى نحو نصف العدد المعتاد للمسافرين في مثل هذه الفترة من العام.

وكانت أعلى نسبة سابقة للمسافرين خلال الأزمة الصحية قد سُجّلت في الثالث من يناير، مع قرابة 1،33 مليون مسافر.

ويعاود كثير من الأمريكيين الذين تلقوا اللقاحات المضادّة للفيروس، السفر عبر الجو.

وقد تلقى 68،9 مليون شخص بالولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاحات المضادّة ل (كوفيد-19)، وتمّ تطعيم 36،9 مليون شخص في شكل كامل، أي ما نسبته 11،1% من سكّان البلاد، وفقا لبيانات صادرة السبت عن المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

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