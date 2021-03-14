حظك اليوم.. برج الثور الأحد 14 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الثور اليوم الأحد 14 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: لا يناسبك هذا اليوم، وقد توجّه إليك بعض الانتقادات القاسية، لكنك تواصل طريقك بثبات وقوة لتحقيق الأهداف.عاطفيًا: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك للقيام بما لا ترغب به بغية قطع العلاقة.صحيًا: قلّة النوم تسبّب لك الإرهاق الفكري، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم.