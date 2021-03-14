صحيفة يابانية: بايدن وسوجا يلتقيان في واشنطن 9 أبريل

كشفت صحيفة "يوميوري شيمبون"اليابانية - نقلا عن مصادر مطلعة - أنه يجري التنسيق لاجتماع شخصي بين رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا والرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن يوم 9 أبريل تقريبا.وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن الجدول الزمني المحدد لزيارة سوجا للولايات المتحدة لا يزال قيد الإعداد، ولكن من المخطط أن يغادر سوجا اليابان في 8 أبريل على أن يلتقي بايدن في واشنطن خلال اليوم التالي ثم يعود إلى اليابان في 10 أبريل.ومن المتوقع أن يكون سوجا أول زعيم أجنبي يدعوه بايدن إلى البيت الأبيض منذ تنصيبه في يناير.وتنوي الحكومتان تقصير مدة إقامة سوجا لتقليل عدد الأحداث المرتبطة بالقمة في إطار الجهود الرامية لمنع الإصابة بفيروس كورونا، حتى أن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي لن يرافق سوجا لتقليص عدد المرافقين.ومن المتوقع أن يناقش سوجا وبايدن سبل تعزيز التحالف الياباني-الأمريكي والعمل معًا لتحقيق رؤية "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".