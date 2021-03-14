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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 14 مارس 2021

الأحد 14/مارس/2021 - 07:52 ص
الأبراج
الأبراج
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد 14 مارس 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يشير هذا اليوم مع انتقال القمر إلى برجك إلى التخلص من الصعوبات، ويوفّر لك ظروفًا أفضل وأكثر استقرار للغد الذي تعلق عليه آمالًا كبارًا.
عاطفيًا: تراكم الخلاف مع الشريك لن يزيد تعقيد الأمور وتصبح المعالجة ممكنة.
صحيًا: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقرارًا.

الثور
مهنيًا: لا يناسبك هذا اليوم، وقد توجّه إليك بعض الانتقادات القاسية، لكنك تواصل طريقك بثبات وقوة لتحقيق الأهداف.
عاطفيًا: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك للقيام بما لا ترغب به بغية قطع العلاقة.
صحيًا: قلّة النوم تسبّب لك الإرهاق الفكري، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم.

الجوزاء
مهنيًا: تحرز كل يوم تقدمًا في العمل وتنجز الكثير بفضل اجتهادك ومتابعتك الدقيقة للأمور وحرصك على التوصل إلى أفضل النتائج.
عاطفيًا: لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذرًا في قراراتك وتجنّب العدائية تجاه الشريك، فهو قد لا يحتمل بعض تصرفاتك.
صحيًا: جسمك ميال إلى البدانة بسرعة، انتبه إلى كميات طعامك، واكتف بثلاث وجبات فقط.

السرطان
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم أن لا تتصرف بعدوانية مع زملاء العمل، وأن تتحلى بالهدوء وبالحكمة التي تتميز بها.
عاطفيًا: تبدو محتارًا اليوم أمام مجموعة من القرارات المصيرية بشأن الاستمرار في العلاقة أو قطعها.
صحيًا: قد تتذمّر بعض الشيء من كثرة الطلبات الداعية إلى ممارسة الرياضة، لكنها كلها في مصلحتك.

الأسد
مهنيًا: يجعل هذا اليوم الآخرين يصغون إليك بإعجاب، وتحظى بالدعم المهني المطلوب من أرباب العمل للسير قدمًا في ما بدأته.
عاطفيًا: يطلب منك اليوم التأنّي والهدوء والتخفيف قليلًا من عنادك، فترى أن الشريك هو أكثر من يتفهم ظروفك ويقدرها ويحاول الوقوف إلى جانبك ودعمك.
صحيًا: قم بواجباتك تجاه صحتك كما يجب ولن تكون إلا من أصحاب العافية والنشاط.

العذراء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن إيجابيات تجدد فيها حيويتك، وقد ترغب في الاستثمار في الخارج وتوسيع مشاريعك.
عاطفيًا: الرغبة في تحسين ظروفك العاطفية لن تقف عائقًا أمام اندفاعك وستظهر نتائج ذلك قريبًا جدًا.
صحيًا: نتائج ممارسة الرياضة يوميًا بدأت تظهر، وتشعرك بارتياح لم تعرفه منذ مدة طويلة.

الميزان
مهنيًا: يزوّدك هذا اليوم القدرة على خوض المنافسات والامتحانات بنجاح ومهارة، والانطلاق نحو أفق جديد في المجال المهني.
عاطفيًا: مشروع سفر مع الشريك بغية استعادة أجمل ذكريات الماضي وتجديد المشاعر والحب وشهر العسل.
صحيًا: تتعدّد الاهتمامات والأنشطة والمشاريع الترفيهية بغية الترويح عن النفس.

العقرب
مهنيًا: مكافأة كبيرة اليوم، لكن تزداد مسؤولياتك العملية وتمتلك القدرة المطلوبة عند اللزوم لمواجهة كل من يحاول إبعادك.
عاطفيًا: طلب غير متوقع من الشريك، فكن واعيًا في ردك لئلا تدفع ثمن تسرّعك لاحقًا.
صحيًا: إذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك الأمراض أكبر مدة ممكنة.

القوس
مهنيًا: ينصح لك هذا اليوم تنفيذ جميع الواجبات لأن الجوّ ملائم جدًا ويسمح لك بإعطاء أفضل النتائج وترك أجمل الانطباعات.
عاطفيًا: اصطحب الحبيب في سهرات وامض معه أجمل الأوقات فهو بحاجة إلى الترفيه عن النفس والخروج من شرنقة المسؤوليات المنزلية.
صحيًا: حتى لا تكون العواقب وخيمة على وضعك الصحي، خفف من ساعات العمل الإضافية.

الجدي
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تجربة مهنية جديدة وازدواجية ما وانفصام بين اتجاهين، حدد خياراتك وكن واضحًا ودقيقًا في خياراتك وأفكارك.
عاطفيًا: تتغاضى بعض الشيء عن تصرفات الشريك الصبيانية، ثم تقرر أن تضع حدًا لها بطريقتك اللبقة.
صحيًا: كن على استعداد دائم لأي مشروع ترفيهي أو رياضي من قبل العائلة فهو مفيد للجميع.

الدلو
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى التخلص من إرباك واضطراب وقلق وعدم إرجاء بعض المواعيد المهمة، ويكون مستقبل مشاريعك مزهرًا ومزدهرًا.
عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب.
صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك.

الحوت
مهنيًا: تتكيّف أكثر من أي وقت مضى مع المتغيرات الظرفية الطارئة، وعلى مدى الأيام الآتية تعبر عن نفسك ببلاغة كلّية.
عاطفيًا: تتخلص من الالتباس والغموض في حياتك العاطفية، نتيجة إدراكك ووعيك في تحديد خياراتك النهائية.
صحيًا: آلام الظهر والكتفين حلها الوحيد هو المشي أو السباحة أو ممارسة تمارين خاصة للتخلص منها.

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