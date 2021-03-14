459 إصابة جديدة ووفاتين بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 459 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد على مدار الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 95 ألفا و635 حالة.وأفادت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1669 حالة.وأشارت الوكالة إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها على مدار يوم أمس، 436 حالة عدوى محلية و23 حالة إصابة واردة من الخارج.