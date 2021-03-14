رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

راندا البحيري: «كوفيد 25» سيكون مفاجأة للجمهور

الأحد 14/مارس/2021 - 07:48 ص
راندا البحيري
راندا البحيري
أ ش أ
طباعة
انتهت الفنانة راندا البحيري من تصوير نصف مشاهدها في مسلسل "كوفيد 25" الذي تخوض به سباق دراما رمضان المقبل 2021، ويعد التعاون الأول لها مع الفنان يوسف الشريف في الدراما التليفزيونية.

وقالت راندا البحيري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أبطال المسلسل سعداء الحظ ببدء تصوير العمل مبكرا، وتحديدا قبل 45 يوما تقريبا للانتهاء منه مبكرا، مقارنة ببعض الأعمال الدرامية الأخرى المقرر عرضها في الموسم الرمضاني المقبل، وبدأ أبطالها في تصوير مشاهدها منذ أيام قليلة وسيمتد تصويرها إلى شهر رمضان المقبل.

وعن تأثير فيروس كورونا على تصوير مشاهد المسلسل، قالت راندا البحيري، إن المسلسل شأنه شأن كل الأعمال التي يتم تصويرها في ظل أزمة كورونا، حيث تسير معدلات تصوير المشاهد ببطء عن المعدلات الطبيعية، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي يتبعها القائمون على العمل وتقليص الأعداد المشاركة في التصوير.

وعن القصة التي يدور حولها المسلسل، قالت راندا البحيري، إن المسلسل سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور في أحداثه بكل المقاييس، حيث تدور في إطار تشويقي، ويحوي العمل في أحداثه نوعا من الخيال العلمي، رافضة الكشف عن المزيد من التفاصيل حول أحداث المسلسل أو دورها فيه.

ولفتت إلى أن أبطال مسلسل "كوفيد 25"، يواصلون تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل بعدة مناطق في القاهرة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تصوير عدد كبير من المشاهد الداخلية، تمهيدا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني.

مسلسل "كوفيد 25" فكرة وسيناريو وحوار إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة يوسف الشريف، راندا البحيري، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم من الفنانين.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

بتخفيضات تصل 60%.. «الداخلية» تطلق المرحلة 17 من «كلنا واحد»

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

الصور

image description

وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

إحالة مراهقتين فرنسيتين للقضاء بسبب «تيك توك»

بعثة الأهلى تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

رئيس تحرير بيلد الألمانية يطلب إعفاءه موقتًا من منصبه بعد اتهامات وجهت إليه

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

لحظة من لحظات المكاشفة