2664 إصابة و32 وفاة بكورونا فى باكستان

سجلت باكستان 2664 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 605 آلاف و200 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية اليوم الأحد- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 32 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفًا و508 وفيات.وأضاف المركز، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 1275 شخصًا ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 570 ألفًا و571 شخصًا.ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في باكستان 19 ألفًا و764 شخصًا.