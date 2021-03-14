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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة حقوقية تدعو لوقف الممارسات العنيفة والقمعية ضد المرأة فى تركيا

الأحد 14/مارس/2021 - 07:18 ص
المرأة فى تركيا
المرأة فى تركيا
أمينة ذكى
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دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، تركيا إلى إنهاء التحقيق الجنائئ ضد أكثر من عشرة ناشطات حقوقيات محتجزات بتهمة إهانة الرئيس في تجمع حاشد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفقا لما نقله موقع أحوال تركية.

وقالت باحثة حقوق الإنسان في المنظمة "هيلاري مارجوليس": "إن التحقيقات الجنائية ضد الناشطات في مجال حقوق المرأة وإخراجهم من منازلهم في منتصف الليل، هي ممارسات تُظهر ازدراء السلطات التركية العميق لحرية التجمع والتعبير، وبالطبع حقوق المرأة".

وفي 10 مارس، اعتقلت الشرطة التركية 13 شخصًا شاركوا في مسيرات يوم المرأة في منطقة تقسيم في إسطنبول. تمت الاعتقالات في أعقاب مسيرة "ليلة نسوية'' لترديدها شعارات مناهضة للحكومة، لكن السلطات أوضحت لاحقًا أن الاعتقالات جاءت ردًا على سلسلة من الإهانات الموجهة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وإهانة الرئيس جريمة وفقًا للمادة 299 من قانون العقوبات التركي (TCK) ويعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.

وقالت مارغوليس: "إنه حتى في يوم الاحتفال بالمرأة وتعزيز المساواة، فإن السلطات التركية تفضل استهدافهن في مظاهرات سلمية بدلًا من حماية حقوقهن".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الشرطة التركية حددت عبارة "اهرب، اهرب، اهرب، النساء قادمون" على أنها هجوم إجرامي.

وعبرت المنظمة الحقوقية أيضًا عن سلسلة من الأسباب للقلق بشأن حركة حقوق المرأة في البلاد، بما في ذلك انسحاب تركيا المحتمل من اتفاقية إسطنبول، وتزايد حالات العنف الأسري وقتل النساء، فضلًا عن تدخل الشرطة في احتجاجات يوم المرأة.

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